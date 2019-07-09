В Сумах дочь отсудила у родителей алименты 28 января вступило в законную силу решения суда о взыскании алиментов с обоих родителей в пользу их совершеннолетнего дочери, которая продолжает обучение.

Девушка просила суд взыскивать с отца и матери, которые являются ответчиками по делу, алименты на ее содержание в размере 1/4 части всех видов их заработка, ежемесячно до достижения ею 23 лет или до окончания учебы. Свои требования мотивировала тем, что в настоящее время она проживает с бабушкой, а родители ее жизнью не интересуются и не предоставляют ей материальной помощи. С 1 сентября 2019 года она является студенткой, и ей необходимы средства на проезд, проживание, питание, учебники и прочее. Кроме того, она болеет ряд хронических заболеваний и нуждается в средствах на лечение.

21 октября 2019 года Заречный районный суд г. Сумы иск удовлетворил частично и взыскал с каждого из родителей в пользу дочери алименты в размере 1/6 доли всех видов их заработка, ежемесячно до окончания ребенком обучения, но не дольше чем до достижения ею 23 лет.

Частично удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчики являются работоспособными, имеют удовлетворительное состояние здоровья, а потому в состоянии оказывать материальную помощь дочери, которая достигла совершеннолетия, но продолжает обучение. При определении размера алиментов, судом учтено материальное положение сторон, что ответчики имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также то, что девушка получает стипендию.

28 января 2020 года Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение Заречного районного суда г. Сумы. Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции. «Суд первой инстанции по достоинству оценил предоставленные сторонами доказательства и принял решение на основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств дела», - говорится в постановлении Сумского апелляционного суда.