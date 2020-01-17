На Сумщине будут судить организатора подпольного пивзавода

В помещение мужчина производил пиво с помощью оборудования, которое обеспечивает массовое производство напитка, и представляет собой технологическую цепочку оборудования, предназначенного для изготовления пива.

При этом в качестве сырья использовалось зерно и пищевые специи, а готовая продукция хранилась в металлических кегах и пластиковых бутылках.

Предприниматель не имел необходимых разрешительных документов на указанный вид деятельности и не произвел государственную регистрацию производственных мощностей.

По результатам проведенных мер из незаконного оборота было изъято 800 литров пива, а также оборудование, аксессуары и сырье для его производства.

Уголовное производство по подозрению указанного предпринимателя в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.204 УК Украины направлено в суд, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.