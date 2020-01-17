Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24626

На Сумщине будут судить организатора подпольного пивзавода

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области направили в суд уголовное производство по подозрению местного жителя в организации и обеспечении работы незаконного производства пива.

В ходе расследования был установлен местный житель, зарегистрированный как физическое лицо - предприниматель, который арендовал нежилое помещение на территории одного из городов области.

В помещение мужчина производил пиво с помощью оборудования, которое обеспечивает массовое производство напитка, и представляет собой технологическую цепочку оборудования, предназначенного для изготовления пива.

При этом в качестве сырья использовалось зерно и пищевые специи, а готовая продукция хранилась в металлических кегах и пластиковых бутылках.

Предприниматель не имел необходимых разрешительных документов на указанный вид деятельности и не произвел государственную регистрацию производственных мощностей.

По результатам проведенных мер из незаконного оборота было изъято 800 литров пива, а также оборудование, аксессуары и сырье для его производства.

Уголовное производство по подозрению указанного предпринимателя в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.204 УК Украины направлено в суд, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

 
Право
view counter

Новости

В Сумах отправили на карантин все школы (обновлено)
Вчера 14:12
Еще один кандидат: главой Сумской ОГА может стать военный прокурор из Харькова 1
29.01.2020 21:10
В Сумах купили школьный автобус, приспособленный для перевозки детей с инвалидностью
Сегодня 18:13
В Сумах прошел логопедический фестиваль
Сегодня 17:55
На Сумщине выбрали лучших учителей
Сегодня 17:32
Полиция Сум просит откликнуться очевидцев ДТП, в которых погибли пешеходы
Сегодня 17:27
В Сумах возобновляет деятельность областное подразделение Национальной федерации ММА Украины
Сегодня 17:21
На Сумщине все еще без света больше 200 сел
Сегодня 16:53
«Шостка-тепло» и «Импульс» сделают перерасчет за январь
Сегодня 16:37
В Сумах в аварии пострадали четверо (видео)
Сегодня 16:20
На Сумщине полиция объявила подозрение в реализации наркотиков членам ОПГ
Сегодня 15:58
В Сумах стартует кубок города по футзалу
Сегодня 15:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.