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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели 7 раз привлекались для оказания помощи в буксировке автомобилей из снежных заносов (видео)

За прошедшие сутки в Сумской наблюдалось значительное усложнение погодных условий - сильные снегопады, сопровождавшиеся порывами ветра, которые не прекращались весь день.

В разных уголках области фиксировались случаи попадания в снежные заносы автомобилей. В круглосуточном режиме для оказания помощи гражданам привлекались подразделения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Так, 30 января в 8:26 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что на автодороге Сумы - Белополье результате дорожно-транспортного происшествия образовалось скопление автомобилей и необходима помощь в их буксировке из снежных заносов. На место вызова прибыло отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 транспортные средства отбуксировали на безопасный участок пути.

В этот же день подобные случаи имели место Краснопольском, Тростянецком, Бурынском районах и г. Сумы.

Всего в течение 30 января на территории Сумщины силами подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области спасены из снежных заносов 21 гражданина и 7 единиц техники. Среди них 4 единицы общественного транспорта и 3 легковушки.

Всего для оказания помощи были привлечены 23 человека личного состава и 7 единиц спецтехники.

Спасатели в очередной раз призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть предельно внимательными на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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