В школах Кролевецкой ОТГ объявили карантин

Об этом сообщили в управлении образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Кролевецкого городского совета. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ.
По словам начальника отдела образования Ларисы Павленко, средний показатель заболеваемости среди школьников достиг 20%, что дает основания приостановить учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования. Детские сады будут работать, как и всегда, пишет Сайт Кролевца.
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