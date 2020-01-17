В школах Кролевецкой ОТГ объявили карантин С 3 по 7 февраля все школы Кролевецкой ОТГ будут закрыты на карантин.

Об этом сообщили в управлении образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Кролевецкого городского совета. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ.

По словам начальника отдела образования Ларисы Павленко, средний показатель заболеваемости среди школьников достиг 20%, что дает основания приостановить учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования. Детские сады будут работать, как и всегда, пишет Сайт Кролевца.