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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04293

В школах Кролевецкой ОТГ объявили карантин

С 3 по 7 февраля все школы Кролевецкой ОТГ будут закрыты на карантин.

Об этом сообщили в управлении образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Кролевецкого городского совета. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ.

По словам начальника отдела образования Ларисы Павленко, средний показатель заболеваемости среди школьников достиг 20%, что дает основания приостановить учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования. Детские сады будут работать, как и всегда, пишет Сайт Кролевца.

Общество Карантин Кролевец
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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