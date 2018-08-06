Громадам Сумского района вручили автомобили для сельских амбулаторий

Мощные «Рено Дастер» помогут сельским врачам гарантированно и быстро добраться до самых отдаленных мест своих ОТГ и оказать медицинскую помощь больному. В случае необходимости больных можно будет оперативно оттранспортировать в больницу.
По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Дмитрия Кравцова, автомобили были приобретены в декабря 2019 года благодаря субвенции из государственного бюджета в размере 2 млн гривен. Еще 83 000 гривен на оплату сбора на обязательное пенсионное страхование, услуги регистрации и приобретения номерных знаков для автомобилей выделил Сумская райсовет.
В структуре КНП «Центр ПМСП» находится 8 амбулаторий общей практики семейной медицины, из них по состоянию на 30 января в пяти заведениях служебный автотранспорт обновлен - АОПСМ с. Кияница (получено в сентябре 2019 года), АОПСМ с. Терешковка, АОПСМ с. Великая Чернеччина, АОПСМ с. Косовщина, АОПСМ с. Стецковка.
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета провело два тендера на закупку работ по строительству детского сада ожидаемой стоимостью...
Дубовязовская амбулатория общей практики семейной медицины на Конотопщине получила не только второе дыхание, но и новое оборудование....
В рамках реализации проекта Государственного фонда регионального развития, для улучшения качества первичного медицинского обслуживания населения сделан капитальный ремонт помещений амбулатории...
Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления капитального строительства Анатолий Ворожко доложил о планах на следующий год по строительству...
За счет субвенции из госбюджета на Сумщине будет профинансировано строительство 13 амбулаторий....