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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21485

Громадам Сумского района вручили автомобили для сельских амбулаторий

На территории Сумского центра первичной медико-санитарной помощи Сумского района состоялось вручение ключей от четырех автомобилей для семейных медиков Сумского района: амбулаторий общей практики семейной медицины сел Терешковка, Великая Чернеччина, Косовщина и Стецковка.

Мощные «Рено Дастер» помогут сельским врачам гарантированно и быстро добраться до самых отдаленных мест своих ОТГ и оказать медицинскую помощь больному. В случае необходимости больных можно будет оперативно оттранспортировать в больницу.

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Дмитрия Кравцова, автомобили были приобретены в декабря 2019 года благодаря субвенции из государственного бюджета в размере 2 млн гривен. Еще 83 000 гривен на оплату сбора на обязательное пенсионное страхование, услуги регистрации и приобретения номерных знаков для автомобилей выделил Сумская райсовет.

Справка

В структуре КНП «Центр ПМСП» находится 8 амбулаторий общей практики семейной медицины, из них по состоянию на 30 января в пяти заведениях служебный автотранспорт обновлен - АОПСМ с. Кияница (получено в сентябре 2019 года), АОПСМ с. Терешковка, АОПСМ с. Великая Чернеччина, АОПСМ с. Косовщина, АОПСМ с. Стецковка.

Общество Амбулатория
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