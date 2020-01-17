В Сумах стартует кубок города по футзалу

Слепой жребий в 1/4 финала вывел попали команды: «Star Peppers», «Технология», «Рятувальник» и «Динамо».Остальные команды будут оспаривать право выступления в четвертьфинале через предварительный этап розыгрыша.
Вашему вниманию анонс игр субботы, 1 февраля (Спорткомплекс СДПУ им. Макаренко (ул. Роменская, 87).
1 февраля, 11:00. «Сумыхимпром-СДПУ» - «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2».
12:00. «Триумф-Sigma» - «Спартак»
13:00. «Lex VSK – Сумбуд» - «Compservice»
Игра между «Сумыоблэнерго» и «Сервис-Люкс» состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба АФС.
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