В Сумах стартует кубок города по футзалу Принять участие в розыгрыше кубка решили 12 команд города.

Слепой жребий в 1/4 финала вывел попали команды: «Star Peppers», «Технология», «Рятувальник» и «Динамо».Остальные команды будут оспаривать право выступления в четвертьфинале через предварительный этап розыгрыша.

Вашему вниманию анонс игр субботы, 1 февраля (Спорткомплекс СДПУ им. Макаренко (ул. Роменская, 87).

1 февраля, 11:00. «Сумыхимпром-СДПУ» - «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2».

12:00. «Триумф-Sigma» - «Спартак»

13:00. «Lex VSK – Сумбуд» - «Compservice»

Игра между «Сумыоблэнерго» и «Сервис-Люкс» состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба АФС.