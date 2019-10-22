«Сумское НПО» - крупнейший должник по зарплате в Украине

Среди лидеров по долгам «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», «Азовобщемаш», «Южный машиностроительный завод им. О.М Макарова», «Научно-исследовательский институт «Квант» и «Угольная компания Краснолиманская».
Сумское НПО имеет 251 млн гривен долга по зарплате.
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