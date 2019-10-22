«Сумское НПО» - крупнейший должник по зарплате в Украине Об этом в Фейсбуке сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Среди лидеров по долгам «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», «Азовобщемаш», «Южный машиностроительный завод им. О.М Макарова», «Научно-исследовательский институт «Квант» и «Угольная компания Краснолиманская». Сумское НПО имеет 251 млн гривен долга по зарплате.