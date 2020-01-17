В Сумах заминировали второй суд за день Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области.

Проводится эвакуация сотрудников и посетителей. Информация проверяется, сообщает пресс-служба суда. Напомним: сегодня уже «минировали» Заречный райсуд, шестой раз за неделю. Ничего не нашли.