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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56315

На Сумщине будут судить алкогольных фальсификаторов

Прокуратурой Сумской области утвержден и 31 января направлен в суд обвинительные акты в отношении четырех лиц, которые занимались незаконным производством и реализацией алкогольных напитков и этилового спирта в промышленных масштабах.

По данным следствия, проведенного сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области, житель столицы организовал деятельность подпольного цеха, который функционировал в Киевской области. Он лично осуществлял приобретение сырья, занимался поиском клиентов. В дальнейшем к противоправной деятельности привлек еще трех человек. Готовую продукцию реализовывали с помощью службы доставки по всей Украине, в частности, в Сумскую область.

Незаконную деятельности лиц пресекли правоохранители Сумщины в мае 2019 года. Тогда во время обыска в подпольном цехе было обнаружено и изъято оборудование, которое обеспечивает массовое производство подакцизной продукции, около 4 тысяч литров спирта и 3 тыс. литров готового алкоголя, который, согласно выводам экспертизы, представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Всего выявлено товарно-материальных ценностей на сумму около 3 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Фальсификат
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