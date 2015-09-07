В Сумах почтили память героя АТО Андрея Реуты

Утром на Аллею Героев, где похоронен защитник, пришли неравнодушные сумчане, среди которых родные, друзья и побратимы погибшего.
Присутствующие почтили память Андрея Реутове минутой молчания и возложили цветы к его могиле.
Напомним: в 2014 году Андрей Реута стал бойцом Нацгвардии Украины. С 23 июня того же года - новобранцем батальона «Донбасс».
Погиб Андрей Реута 31 января 2015 года во время боевого задания. Он был похоронен на Аллее Почетных граждан Центрального кладбища города.
В 2016 году ул. Крупской была переименована в улицу Андрея Реуты.
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