В Сумах почтили память героя АТО Андрея Реуты Сегодня, 31 января, исполняется пять лет со дня смерти бойца АТО Андрея Реуты.

Утром на Аллею Героев, где похоронен защитник, пришли неравнодушные сумчане, среди которых родные, друзья и побратимы погибшего.

Присутствующие почтили память Андрея Реутове минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

Напомним: в 2014 году Андрей Реута стал бойцом Нацгвардии Украины. С 23 июня того же года - новобранцем батальона «Донбасс».

Погиб Андрей Реута 31 января 2015 года во время боевого задания. Он был похоронен на Аллее Почетных граждан Центрального кладбища города.

В 2016 году ул. Крупской была переименована в улицу Андрея Реуты.