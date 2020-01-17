В сумском аэропорту отметят 5-летие героической обороны донецкого аэропорта В Сумах, с целью чествования «киборгов», в воскресенье, 2 февраля, состоятся мероприятия, посвященные 5-й годовщине обороны Донецкого аэропорта.

Как отмечают организаторы - курсанты 50-го взвода кафедры военной подготовки СумГУ - формат мероприятий не предусматривает торжеств, минимум пафоса, официоза, но планируется приглашение представителей администрации, общественных активистов, волонтеров, участников боевых действий, представителей военных формирований, территориальной обороны и жителей города.

Мероприятия пройдут с 16:50 до 18:00 у сумского аэропорта (16:50 - 17:00 - регистрация участников; 17:00 -17:10 - флешмоб «Мелодии из Аэропорта, которые не звучали 242 дня», 17:10 - 17:35 - просмотр документального фильма об обороне ДАПа, 17:35 - 17:55 - воспоминания, обсуждения и общение о событиях).