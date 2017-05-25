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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37924

В Сумах обнаружился угол улицы Соборной и улицы… Соборной

Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов обнаружил, что на фасадах дома по пл. Покровская, 8 висят таблички с надписью «ул. Соборная».

Раньше здесь висели световые указатели «ул. Соборная» и «пл. Покровская» с рекламой. Вероятно, за рекламу перестали платить, поэтому таблички заменили, но как-то странно.

«И не подозревал что ул. Соборная имеет поворот под углом 90 градусов в сторону Харьковского моста», - написал он.

Общество Соборная Указатели улиц
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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