В Сумах обнаружился угол улицы Соборной и улицы… Соборной Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов обнаружил, что на фасадах дома по пл. Покровская, 8 висят таблички с надписью «ул. Соборная».

Раньше здесь висели световые указатели «ул. Соборная» и «пл. Покровская» с рекламой. Вероятно, за рекламу перестали платить, поэтому таблички заменили, но как-то странно.

«И не подозревал что ул. Соборная имеет поворот под углом 90 градусов в сторону Харьковского моста», - написал он.