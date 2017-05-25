В Сумах обнаружился угол улицы Соборной и улицы… Соборной

Раньше здесь висели световые указатели «ул. Соборная» и «пл. Покровская» с рекламой. Вероятно, за рекламу перестали платить, поэтому таблички заменили, но как-то странно.
«И не подозревал что ул. Соборная имеет поворот под углом 90 градусов в сторону Харьковского моста», - написал он.
Департамент обеспечения ресурсных платежей подал в суд на разрыв договора купли-продажи помещения по адресу Соборная, 44....
Об этом сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Вопрос состояния фасадов исторических зданий на ул. Соборная поднял сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании поднял мэр Сум Александр Лысенко....
Получила «ответ» городских властей онлайн-петиция «"Лицо" нашего города»....
На замену указателей названий улиц и номеров домов в этом году потратят почти 190 тыс. грн....