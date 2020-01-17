В Сумах в аварии пострадали четверо (видео) В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

30 января, ориентировочно в 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством Chevrolet Captiva.

В результате ДТП водитель ЗАЗ и трое его пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Продолжаются следственные действия.