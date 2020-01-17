В Сумах в аварии пострадали четверо (видео)

30 января, ориентировочно в 20 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.
По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством Chevrolet Captiva.
В результате ДТП водитель ЗАЗ и трое его пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Продолжаются следственные действия.
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