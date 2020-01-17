«Шостка-тепло» и «Импульс» сделают перерасчет за январь

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома городского совета.
В связи с изменением цены на газ «Шостка-тепло» уменьшит начисления за услуги теплоснабжения на 8,1 %, казенный завод «Импульс» – на 9,1 %.
Напомним, перерасчет за декабрь эти предприятия уже сделали, пишет Шостка.инфо.
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