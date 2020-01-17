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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37190

«Шостка-тепло» и «Импульс» сделают перерасчет за январь

Две теплоснабжающие организации города – «Шостка-тепло» и казенный завод «Импульс» – произведут перерасчет начислений за услуги теплоснабжения за январь 2020 г.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома городского совета.

В связи с изменением цены на газ «Шостка-тепло» уменьшит начисления за услуги теплоснабжения на 8,1 %, казенный завод «Импульс» – на 9,1 %.

Напомним, перерасчет за декабрь эти предприятия уже сделали, пишет Шостка.инфо.

Экономика Отопление Снижение тарифов Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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