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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53259

На Сумщине все еще без света больше 200 сел

Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» восстановили распределение электроэнергии в 194 населенных пунктах.

Все силы ПАО «Сумыоблэнерго» направлены на восстановление работы электросетей. В ликвидации последствий непогоды, которая накрыла Сумскую область 30 января, задействованы 95 аварийно-восстановительных бригад, это 310 рабочих, и 112 единиц техники.

По состоянию на 14:00 31 января в Сумской области из-за непогоды остаются временно обесточены 246 населенных пунктов. Напомним, утром их было 440 и еще 10 - были частично без электроэнергии. Больше всего обесточенных населенных пунктов в Сумском (54), Ахтырском (34) и Лебединском (27) районах. Поврежденные 3 воздушные линии 110 кВ, 10 ВЛ 35 кВ, 90 ВЛ 6-10 кВ и еще 12 ВЛ 6-10 кВ частично. Обесточены 1 подстанция 110 кВ и 7 подстанций 35 кВ.

Работу энергетикам осложняют заносы снега, который начал таять. До некоторых мест аварий трудно добраться технике, поэтому работникам энергокомпании приходится пешком находить места повреждения электрооборудования. До конца суток планируют полностью восстановить устойчивую работу сетей Сумской области.

Энергетики просят с пониманием отнестись к ситуации и еще раз напоминают: если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр ПАО '' Сумыоблэнерго '': 0 (800) 300 - 247. Линия бесплатна для потребителей и работает круглые сутки!

Не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением. Предупредите окружающих об опасности, чтобы другие люди не попали под действие электрического тока.

Общество Отключение света ПАО «Сумыоблэнерго»
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