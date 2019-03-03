В Сумах возобновляет деятельность областное подразделение Национальной федерации ММА Украины

Владимир Гордиенко - заслуженный работник физкультуры и спорта, заслуженный тренер Украины, мастер спорта СССР по вольной борьбе.
Владимир Владимирович родился в 1970 году и всю жизнь проживает в пригороде Сум. Окончил Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко (факультет физического воспитания). Почти 30 лет работает в ДЮСШ тренером-преподавателем, специализируется на боевом самбо, вольной борьбе, панкратионе, комбат дзю-дзюцу и ММА. Воспитал более 10 чемпионов мира и столько же чемпионов Европы, чемпионов и призеров Всемирных игр и чемпионов Украины в 11-ти видах единоборств.
Владимир Гордиенко за свою образцовую тренерскую деятельность отмечен многочисленными наградами, грамотами и благодарностями от учреждений как областного, так и всеукраинского уровня, включая Национальный олимпийский комитет Украины. В 2019 получил Грамоту за заслуги перед украинским народом от Верховной Рады Украины.
В рядах Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины с начала ее создания (2013 г.).
Сумское областное подразделение Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины будет размещаться по адресу: г. Сумы, ул. Роменская, 96.
Контактный телефон: (050) 407-0409.
e-mail: gordienkovladimir@ukr.net.
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