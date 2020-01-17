Полиция Сум просит откликнуться очевидцев ДТП, в которых погибли пешеходы 22 января в Сумах произошло две аварии, в которых погибли две женщины-пешеходы.

Следователи полиции ведут досудебное расследование причин и обстоятельств этих событий, и надеются на помощь свидетелей.

Первая ДТП произошло в 8:40 на перекрестке улицы Герасима Кондратьева и переулка Алексея Береста (Огарева). Водитель легковушки «Деу Ланос» совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть. В результате полученных травм пенсионерка скончалась в машине «скорой помощи».

Второе ДТП произошло в тот же день, в 17:45, на улице Роменская. Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода. В результате пенсионерка от полученных повреждений скончалась на следующий для в реанимации.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах этих дорожно-транспортных происшествий, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанные аварии, сообщить об этом в полицию по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 или по телефонам дежурной части «102», (050) 407-31-02, (050) 307-20-05.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.