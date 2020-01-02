На Сумщине выбрали лучших учителей Сегодня, 31 января, в Сумах прошло награждение победителей и лауреатов регионального тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2020».

В этом году учителя делились изюминками обучения младших школьников. Учителям предмета «История» понадобились умение организовывать обучение с точки зрения мультикультурного и многоперспективности исторических событий и явлений. Номинация «Изобразительное искусство» объединила творческих учителей, которые приобщают детей к миру прекрасного, к миру культуры и искусства. Они демонстрировали не только методическую грамотность, но и художественные (профессиональные) умения. На учителей химии ожидал методический квест и экспериментальное задание в химической лаборатории. Конкурсанты номинации «Зарубежная литература» презентовали свое мастерство по организации анализа поэтического произведения.

По результатам конкурсных испытаний, которые длились четыре дня, компетентное жюри выбирало лучших педагогов области. Ими стали: в номинации «История» - учитель Ахтырской гимназии Оксана Олийнык, «Химия» - учитель Тростянецкого филиала № 1 общего среднего образования I-III ступеней № 5 Светлана Марьенкова, «Зарубежная литература» - учитель Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 12 имени Б. Берестовского Ольга Бескорсая, «Изобразительное искусство» - учитель Сумской специализированной школы I-III ступеней № 29 Павел Остапенко, «Начальное образование» - учитель Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 23 Валентина Волницкая.