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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине выбрали лучших учителей

Сегодня, 31 января, в Сумах прошло награждение победителей и лауреатов регионального тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2020».

В этом году учителя делились изюминками обучения младших школьников. Учителям предмета «История» понадобились умение организовывать обучение с точки зрения мультикультурного и многоперспективности исторических событий и явлений. Номинация «Изобразительное искусство» объединила творческих учителей, которые приобщают детей к миру прекрасного, к миру культуры и искусства. Они демонстрировали не только методическую грамотность, но и художественные (профессиональные) умения. На учителей химии ожидал методический квест и экспериментальное задание в химической лаборатории. Конкурсанты номинации «Зарубежная литература» презентовали свое мастерство по организации анализа поэтического произведения.

По результатам конкурсных испытаний, которые длились четыре дня, компетентное жюри выбирало лучших педагогов области. Ими стали: в номинации «История» - учитель Ахтырской гимназии Оксана Олийнык, «Химия» - учитель Тростянецкого филиала № 1 общего среднего образования I-III ступеней № 5 Светлана Марьенкова, «Зарубежная литература» - учитель Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 12 имени Б. Берестовского Ольга Бескорсая, «Изобразительное искусство» - учитель Сумской специализированной школы I-III ступеней № 29 Павел Остапенко, «Начальное образование» - учитель Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 23 Валентина Волницкая.

Общество Образование Учитель года
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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