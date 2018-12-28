У Сумах підбили підсумки Різдвяного гастрофесту «Слобожанські смаки» Гастрофест тривав із 7 по 26 січня, а тепер назвали його переможців.

Цьогоріч коло учасників фестивалю розширилось. Якщо торік їх було 10, то нині вже 13 (Crocodile, Ile de France, Family, Glamour, «Козацька броварня», «Сафарі», Simbiosi, «Сумка», «Старий млин», Strudel, Testo, «Шафран», «Шалена шкварка»).

За умовами фестивалю, кожен заклад мав ввести в меню не менше п’яти страв, приготованих з продукції місцевих виробників. Дехто з учасників на цьому не зупинився та додатково ввів в меню ще кілька страв. Загалом з’явилось близько 70 страв, з них 20 – із додаванням промислової конопляної продукції.

За підсумками голосування експертів та відвідувачів перемогу в номінації «Найкраща страва» здобув «Старий млин» (за поєднання традиційної кухні, простоти, майстерності та використання місцевих слобожанських продуктів, завдяки яким конопляні вареники з індичкою стали дійсно еталонною стравою нашого фестивалю), «Відродження смаку» – «Сумка» (за справжній слобожанський смак – смак конопель), «Креативна кухня» – Glamour (за творчій пошук, майстерність у приготуванні блюд, яскравий вигляд та оригінальність, за цікаву креативну роботу з локальними продуктами), «Автентична кухня» – «Сафарі» (за відродження та смачну адаптацію до сучасності автентичних страв Слобожанщини, які до сьогодні живуть у фольклорі та мають бути широко представлені в регіоні), «Народний вибір» – Simbiosi (за смачні, слобожанські та сучасні страви, за які проголосували як відвідувачі так і журі фестивалю).

Переможців та учасників відзначили спеціальними нагородами.