Сумщине выделили аж 0,8% из дорожного фонда

Правительство Украины опубликовало список дорог государственного значения, на которые оно решило направить деньги дорожного фонда. Итак, общий размер этой части фонда - 31,5 млрд грн. Из них Сумская область получит только 271,9 млн. грн - т.е. 0,8%, сообщает в Фейсбуке транспортный эксперт Александр Мироненко.
На эти средства планируется провести ремонт двух мостов и отремонтировать средним ремонтом только 14 км дорог на всю область на трассах Т-19-12 Шостка — Ямпіль и Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” — Семенівка — Новгород-Сіверський — Глухів — контрольно-пропускний пункт “Катеринівка”.
Таким образом, несмотря на увеличение размера дорожного фонда в 2020 году, Сумская область получит даже меньше денег, чем в 2019 году, когда правительство выделило 371,4 млн грн. Из-за этого область фактически оказалась в дорожной изоляции.
Очень странным выглядит такой подход правительства для приграничной области, которая в итоге оказывается лучше связана с соседним государством, до которого от областного центра всего 40 км, а не столицей или другими областными центрами Украины. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что такая политика правительства повторяется из года в год и не меняется даже при изменении имени премьера.
Кто станет основным выгодополучателем средств дорожного фонда в 2020 году на дороги национального значения?
- Днепропетровская область получит 6,4 млрд грн.
- Николаевская - 4,2 млрд
- Хмельницкая - 3,1 млрд
- Полтавская - 2,6 млрд
- Луганская - 2,4 млрд
- Кировоградская - 2 млрд
- Черкасская - 1,7 млрд
- Закарпатская область - 1,3 млрд
- Винницкая область - 1,1 млрд
- Сумская, напомню, 0,27 млрд грн
Похоже, что вся проблема в продолжающемся ручном распределении денег на дороги государственного значения, когда нет фиксированного гарантированного ресурса для каждого региона, и все зависит от политической воли. В результате это приводит к инфраструктурной деградации отдельных областей, в числе которых оказалась Сумская, пишет эксперт.
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