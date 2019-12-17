Сумщине выделили аж 0,8% из дорожного фонда Сумская область получит еще меньше денег на ремонт дорог государственного значения в 2020 году.

Правительство Украины опубликовало список дорог государственного значения, на которые оно решило направить деньги дорожного фонда. Итак, общий размер этой части фонда - 31,5 млрд грн. Из них Сумская область получит только 271,9 млн. грн - т.е. 0,8%, сообщает в Фейсбуке транспортный эксперт Александр Мироненко.

На эти средства планируется провести ремонт двух мостов и отремонтировать средним ремонтом только 14 км дорог на всю область на трассах Т-19-12 Шостка — Ямпіль и Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” — Семенівка — Новгород-Сіверський — Глухів — контрольно-пропускний пункт “Катеринівка”.

Таким образом, несмотря на увеличение размера дорожного фонда в 2020 году, Сумская область получит даже меньше денег, чем в 2019 году, когда правительство выделило 371,4 млн грн. Из-за этого область фактически оказалась в дорожной изоляции.

Очень странным выглядит такой подход правительства для приграничной области, которая в итоге оказывается лучше связана с соседним государством, до которого от областного центра всего 40 км, а не столицей или другими областными центрами Украины. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что такая политика правительства повторяется из года в год и не меняется даже при изменении имени премьера.

Кто станет основным выгодополучателем средств дорожного фонда в 2020 году на дороги национального значения?

- Днепропетровская область получит 6,4 млрд грн.

- Николаевская - 4,2 млрд

- Хмельницкая - 3,1 млрд

- Полтавская - 2,6 млрд

- Луганская - 2,4 млрд

- Кировоградская - 2 млрд

- Черкасская - 1,7 млрд

- Закарпатская область - 1,3 млрд

- Винницкая область - 1,1 млрд

- Сумская, напомню, 0,27 млрд грн

Похоже, что вся проблема в продолжающемся ручном распределении денег на дороги государственного значения, когда нет фиксированного гарантированного ресурса для каждого региона, и все зависит от политической воли. В результате это приводит к инфраструктурной деградации отдельных областей, в числе которых оказалась Сумская, пишет эксперт.