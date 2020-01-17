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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:43952

На Сумщине определили базовые больницы в случае выявления больных коронавирусом (видео)

На Сумщине определили две базовые больницы для детей и одну для взрослых на случай выявления больных коронавирусом китайского типа.

Все из-за объявленной ВОЗ международной чрезвычайной ситуации, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В случае угрозы эпидемии в каждом городе должны создаваться специальные боксы.

В Сумах больных с подозрением на коронавирус будут везти в отделение - интенсивной терапии и реанимации. Оно - для взрослых. Здесь три палаты - одновременно в них смогут принять шесть человек.

«Заражение происходит когда контакт ближе двух метров. Механизм передачи воздушно-капельный, но больше капельный, то есть вирус находится в капельках слюны, выделении из носа, то есть в воздухе не летает просто так. И поэтому средства индивидуальной защиты они действительно защищают», - говорит областной инфекционист Ирина Троцкая.

Отделение интенсивной терапии и реанимации имеет изолированную вентиляцию. Привозить больных сюда будут специально определенным маршрутам.

«Определены маршруты пациентов, как они будут в случае подозрения на заболевание эвакуироваться из тех мест, где установлен был диагноз, сформированы две бригады экстренной медпомощи, в состав которых входит пульмонолог, инфекционист, анестезиолог, фельдшер, которые будут доставлять в специально оборудованных машинах медицинском транспорте этих больных в госпитальные базы», - говорит Троцкий.

Пока на местном уровне обнаружить новый коронавирус сумские врачи не могут - нет соответствующих тест-систем. По информации Министерства здравоохранения, их нет даже в стране.

«На сегодня мы еще ожидаем этой поставки. Мы имеем подтверждение от страны-производителя, они на финальном этапе. Сейчас у нас достаточный лабораторный потенциал, чтобы исключить любую респираторно-вирусную инфекцию и в случае крайней необходимости мы будем использовать референт лабораторию ВОЗ», - говорит и.о. директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

В случае подозрения на коронавирус у детей, их будут госпитализировать в инфекционное отделение детских областной и городской больниц.

Напомним: от коронавируса в мире умерли, по состоянию на утро 31 января, 213 человек и более 10 тыс. больных. Например, в сезоне 2015-2016 годов от гриппа в Украине умерли тысяча сто больных.

На Сумщине у 18 человек обнаружили грипп штамма А1. Об этом сообщил заместитель директора лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк.

Общество Коронавирус
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