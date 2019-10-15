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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:09264

Сумские лучники выиграли чемпионат Украины

Сегодня, 31 января в Харькове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Сумские лучники завоевали две медали. Чемпионами Украины стала мужская в составе Алексея Гунбина, Артема Овчинникова и Владислава Лесняка. Женская команда (Полина Родионова, Леся Снагощенко и Ирина Хочина) и команда юниорок (Евгения Бадулина, Анна Вихрова, Виктория Смаль) заняли четвертые места. 

В личных стрельба лучшей из наших была юниорка Евгения Бадулина, занявшая третье место.

Кроме того, выпускницы СумГПУ Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова заняли второе и третье место среди женщин. Студент Иван Кожокарь был четвертым среди юниоров.

Спорт Стрельба из лука
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