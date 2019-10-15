Сумские лучники выиграли чемпионат Украины

Сумские лучники завоевали две медали. Чемпионами Украины стала мужская в составе Алексея Гунбина, Артема Овчинникова и Владислава Лесняка. Женская команда (Полина Родионова, Леся Снагощенко и Ирина Хочина) и команда юниорок (Евгения Бадулина, Анна Вихрова, Виктория Смаль) заняли четвертые места.
В личных стрельба лучшей из наших была юниорка Евгения Бадулина, занявшая третье место.
Кроме того, выпускницы СумГПУ Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова заняли второе и третье место среди женщин. Студент Иван Кожокарь был четвертым среди юниоров.
10-12 января в Харькове проходил Кубок Олимпийского чемпиона Виктора Рубана по стрельбе из лука....
Указом Президента Украины от 1 октября 2019 № 728/2019 «О награждении государственными наградами Украины» за достижение высоких спортивных результатов на...
Во Львове прошли соревнования на кубок Украины по стрельбе из лука в помещении....
На сайте Федерации стрельбы из лука Украины опубликован проект календаря федерации на 2020 год....
Определен состав кандидатов национальной сборной команды по стрельбе из лука для участия в ХХХI летних Олимпийских играх, которые пройдут в...