Сумские лучники выиграли чемпионат Украины Сегодня, 31 января в Харькове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Сумские лучники завоевали две медали. Чемпионами Украины стала мужская в составе Алексея Гунбина, Артема Овчинникова и Владислава Лесняка. Женская команда (Полина Родионова, Леся Снагощенко и Ирина Хочина) и команда юниорок (Евгения Бадулина, Анна Вихрова, Виктория Смаль) заняли четвертые места.

В личных стрельба лучшей из наших была юниорка Евгения Бадулина, занявшая третье место.

Кроме того, выпускницы СумГПУ Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова заняли второе и третье место среди женщин. Студент Иван Кожокарь был четвертым среди юниоров.