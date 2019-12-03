Роменская дзюдоистка взяла «серебро» чемпионата Украины

Роменчанка Анна Охрименко в весовой категории до 63 кг заняла второе место. Тренирует спортсменку Дмитрий Богуш.
В общекомандном зачете сборная Сумщины с одной медалью заняла девятое место.
На выходных в Нежине (Черниговская обл.) проходил Международный детский турнир по дзюдо «Sparta Cup»....
8 декабря во Львове прошел Международный турнир среди ветеранов-мастеров по дзюдо....
30 ноября в Киеве состоялся Всеукраинский турнир ДЮСШ «Иппон» по дзюдо среди юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р....
Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Г.В.Малинко прошел на выходных в Харькове....
2 медали привезли дзюдоисты с Сумщины c международного турнира в Кишиневе (Молдова)....