Тарас Шелестюк победил аргентинца

Бой против аргентинца Луиса Альберто Верона прошел в Луизиане прошлой ночью. Бой прошел с преимуществом нашего земляка. Все судьи отдали победу сумчанину: 97-93, 98-92, 98-92.
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