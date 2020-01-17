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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:33203

Тарас Шелестюк победил аргентинца

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестю провел 18-й поединок на профессиональном ринге.

Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

Бой против аргентинца Луиса Альберто Верона прошел в Луизиане прошлой ночью. Бой прошел с преимуществом нашего земляка. Все судьи отдали победу сумчанину: 97-93, 98-92, 98-92.

Это уже 18-я победа Тараса, он остается непобедимым на профи-ринге.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк
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