Незаконно построенный магазин, который мэр Сум грозился снести еще летом, уже открылся Магазин, построенный без каких-либо разрешительных документов в сквере на ул. Интернационалистов, уже работает.

Также работает магазин, установленный без разрешения возле школы № 17. Предпринимателю даже не согласовали разрешение на разработку проекта землеотвода, а коммерция идет полным ходом. Контролирующие органы бездействуют…

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал поручение подготовить проект решения о демонтаже обоих магазинов, еще в августе прошлого года. С тех пор прошло уже полгода. Ни проекта решения, ни демонтажа, никакой реакции городских властей на захват земли в зеленой зоне. Предприниматели, построившие магазины, естественно, не платят и за землю…