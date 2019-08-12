Незаконно построенный магазин, который мэр Сум грозился снести еще летом, уже открылся

Также работает магазин, установленный без разрешения возле школы № 17. Предпринимателю даже не согласовали разрешение на разработку проекта землеотвода, а коммерция идет полным ходом. Контролирующие органы бездействуют…
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал поручение подготовить проект решения о демонтаже обоих магазинов, еще в августе прошлого года. С тех пор прошло уже полгода. Ни проекта решения, ни демонтажа, никакой реакции городских властей на захват земли в зеленой зоне. Предприниматели, построившие магазины, естественно, не платят и за землю…
В редакцию обратились сумчане, жители дома по ул. Заливная, 5/1, которые сообщили, что между их домом и рекой в 15...
Прошло три месяца после решения исполкома о демонтаже незаконно построенного элемента благоустройства (забор) возле 12-ой школы....
Вечером 1 ноября на ул. Шевченко начали демонтаж незаконно сооруженного торгового ряда на самозахваченной земле возле школы № 12 и...
На территории школы № 12 и гимназии № 1, которые делят одно здание на ул. Засумской, продолжается захват земли....
Вопрос незаконного сооружения возле гимназии № 1 сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании поднял мэр Сум Александр Лысенко....