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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35101

Незаконно построенный магазин, который мэр Сум грозился снести еще летом, уже открылся

Магазин, построенный без каких-либо разрешительных документов в сквере на ул. Интернационалистов, уже работает.

Фото Владимира Рудыки

Также работает магазин, установленный без разрешения возле школы № 17. Предпринимателю даже не согласовали разрешение на разработку проекта землеотвода, а коммерция идет полным ходом. Контролирующие органы бездействуют…

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал поручение подготовить проект решения о демонтаже обоих магазинов, еще в августе прошлого года. С тех пор прошло уже полгода. Ни проекта решения, ни демонтажа, никакой реакции городских властей на захват земли в зеленой зоне. Предприниматели, построившие магазины, естественно, не платят и за землю…

Право Незаконная стройка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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