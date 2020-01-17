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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:57343

Роменский «Рятувальник» усилился

Валерий Гайван и Андрей Анцибор вернулись.

Соцсети роменского «Рятувальника» сообщают, что претендент на медали Первой лиги серьезно усилился перед стартом второго круга.

В частности, в клуб вернулись в прошлом лидеры «Рятувальника» - Валерий Гайван и Андрей Анцибор. Гайван первую половину сезона провел в киевском «ХИТе», а Анцибор - в команде «Альянс» (футбол, вторая лига).

Напомним: очередной матч роменчане проведут уже в воскресенье на выезде против «Урагана-2».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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