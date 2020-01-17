Роменский «Рятувальник» усилился Валерий Гайван и Андрей Анцибор вернулись.

Соцсети роменского «Рятувальника» сообщают, что претендент на медали Первой лиги серьезно усилился перед стартом второго круга.

В частности, в клуб вернулись в прошлом лидеры «Рятувальника» - Валерий Гайван и Андрей Анцибор. Гайван первую половину сезона провел в киевском «ХИТе», а Анцибор - в команде «Альянс» (футбол, вторая лига).

Напомним: очередной матч роменчане проведут уже в воскресенье на выезде против «Урагана-2».