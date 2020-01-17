Роменский «Рятувальник» усилился

Соцсети роменского «Рятувальника» сообщают, что претендент на медали Первой лиги серьезно усилился перед стартом второго круга.
В частности, в клуб вернулись в прошлом лидеры «Рятувальника» - Валерий Гайван и Андрей Анцибор. Гайван первую половину сезона провел в киевском «ХИТе», а Анцибор - в команде «Альянс» (футбол, вторая лига).
Напомним: очередной матч роменчане проведут уже в воскресенье на выезде против «Урагана-2».
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