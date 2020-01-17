На Сумщине насмерть сбили пешехода Происшествие произошло 31 января, в 20:00, на улице Киевской. В результате наезда легковушки погиб 38-летний пешеход.

Предварительно установлено, что 20-летний житель г. Ромны, будучи за рулем автомобиля ВАЗ-210994, допустил наезд на 38-летнего мужчину. В результате от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.