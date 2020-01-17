На Сумщине почти через три года поймали мужчину, который подрезал таксиста Неоднократно судимый житель Шостки подозревается в умышленном причинении тяжких телесных повреждений водителю такси.

Напомним, инцидент произошел в мае 2017 года, вблизи села Ображеевка Шосткинского района. Злоумышленник, во время конфликта с таксистом, нанес последнему ножевые ранения. Водитель такси выжил. Тогда задержать подозреваемого не удалось - сразу после совершенного преступления он сбежал и до сих пор тщательно скрывался.

«Длительные комплексные оперативно-розыскные мероприятия дали свой результат, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Наши оперативники получили информацию, что 44-летний подозреваемый вернулся в город и может находиться в одном из садово-дачных массивов. Наши оперативники нашли дом, где в последнее время проживал разыскиваемый, и именно там его и задержали».

Сейчас мужчине избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время уголовное производство, открытое по факту умышленных тяжких телесных повреждений, будет направлено в суд. Санкция ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.