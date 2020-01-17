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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:101

В Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике

Сегодня, 1 февраля, в Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

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В манеже СумГУ за победу соревновались более 400 участников со всех регионов Украины, кроме Крыма. Сумская команда имела наибольшее представительство – 49 участников. В общекомандном зачете сумчане заняли восьмое место. Первые места у Киева, Харьковщины и Донетчины.

В личном зачете имеем два «золота»: Игорь Главан в спортивной ходьбе на 5000 м и Игорь Мусиенко в толкании ядра. Четвртео место у Оксан Шкурат на 60 м с барьерами. Пятые места у Юлии Балым (спортивная ходьба на 5000 м), Валерия Буяна (2000 м с препятствиями), Александра Погорилко (400 м), Владимира Супруна (60 с)… Полные результаты здесь.

В командном чемпионате Украины по многоборьем сумчане участия не принимали.

Следующий чемпионат в Сумах – юниорский – стартует уже 3 февраля. Расписание здесь.

Спорт
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