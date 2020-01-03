Сумские баскетболисты обыграли лидера (видео) Сегодня, 1 февраля, БК «СумДУ» играл против лидера группы 1 высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу «Кривого Рога – КНУ-КДПУ – Прометей-2».

Из-за проблем с финансированием домашние игры сумчанам пришлось играть в гостях. Однако c с самого начала они почувствовали себя хозяевами в чужом зале, поведя 35:22. Дальше номинальные гости пытались догнать наших, и им это почти удалось в концовке встречи, но наши выстояли – 99:94 (35-22, 19-24, 19-20, 26-28).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб, отыгравший все 40 минут, - 35 очков + 6 передач, Григорий Алтухов – 20 очков + 7 подборов + 8 передач, Илья Кабацюра – 19 очков + 6 подборов, Антон Решетило – 12 очков +5 подборов + 4 перехвата.

Завтра повторная игра.

Кстати, Игорь Стародуб вышел в лидеры среди снайперов, набирая в среднем 21,7 очка за игру. Второй, кстати, Илья Кабацюра – 21,5, но большинство своих очков он набрал за «Новомосковск».