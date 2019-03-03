Определился чемпион Сум по хоккею

На площадке стадиона «Авангард» встречались ХК «Сумы» и ХК «Вороны».
Поведя в счете после первого периода, «горожане» довели матч до логичной победы 7:3 (3:1, 0:1, 4:1). Голы забивали: Валерий Прудник, Олег Шиян -2, Алексей Николаев -2, Сергей Гаркаев, Сергей Гавриленко - Богдан Верещага -2, Максим Боруха.
4-5 января сыграны первые матчи чемпионата Сумской области по хоккею среди команд высшей и первой лиг....
Первенство ДЮСШ «Чемпион» проходило 17-18 декабря в Сумах....
ХК «Сумы» стартовали в «Кубке «Динамо» в городе Харьков....
13-14 апреля в Виннице проходил «Кубок вільних гайдамаків» по хоккею среди ветеранских команд....
Сегодня, 3 марта, в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею....