Украинские футзалисты проиграли сербским

Сегодня, 1 февраля, в Сербии стартовал отборочный турнир к чемпионату мира по футзалу.
Сборная Украины в первой игре уступила хозяеквам 2:5. Один из мячей забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк.
Завтра нашей команде предстоит играть против одной из сильнейших сборных планеты - Испании, которая сегодня сыграет против французов
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В среду, 29 января, состоится матч четвертого тура Студенческой футзальной лиги Украины....