Украинские футзалисты проиграли сербским Воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк забил, но Украина проиграла сербам.

Сегодня, 1 февраля, в Сербии стартовал отборочный турнир к чемпионату мира по футзалу.

Сборная Украины в первой игре уступила хозяеквам 2:5. Один из мячей забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк.

Завтра нашей команде предстоит играть против одной из сильнейших сборных планеты - Испании, которая сегодня сыграет против французов