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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:35302

Украинские футзалисты проиграли сербским

Воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк забил, но Украина проиграла сербам.

fss.rs

Сегодня, 1 февраля, в Сербии стартовал отборочный турнир к чемпионату мира по футзалу.

Сборная Украины в первой игре уступила хозяеквам 2:5. Один из мячей забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк.

Завтра нашей команде предстоит играть против одной из сильнейших сборных планеты - Испании, которая сегодня сыграет против французов

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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