Ушел из жизни бывший глава райсовета на Сумщине

На 67-м году жизни перестало биться сердце Александра Николаевича Губаря.
Александр Николаевич много лет проработал главным архитектором Ямпольского района. Кроме того, он почти четыре года возглавлял Ямпольский районный совет, пишет Ямпіль.інфо.
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