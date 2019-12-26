Ушел из жизни бывший глава райсовета на Сумщине Ушел из жизни бывший глава Ямпольского районного совета.

На 67-м году жизни перестало биться сердце Александра Николаевича Губаря.

Александр Николаевич много лет проработал главным архитектором Ямпольского района. Кроме того, он почти четыре года возглавлял Ямпольский районный совет, пишет Ямпіль.інфо.