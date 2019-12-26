Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:29578

Ушел из жизни бывший глава райсовета на Сумщине

Ушел из жизни бывший глава Ямпольского районного совета.

На 67-м году жизни перестало биться сердце Александра Николаевича Губаря.

Александр Николаевич много лет проработал главным архитектором Ямпольского района. Кроме того, он почти четыре года возглавлял Ямпольский районный совет, пишет Ямпіль.інфо.

Политика Утрата

По тематике

Стали известны подробности смерти 30-летнего учителя сумской школы
17.01.2020 12:20

Стали известны подробности смерти 30-летнего учителя сумской школы

В рождественские дни Сумы всколыхнуло известие о пропаже 30-летнего учителя музыкальной кафедры сумской специализированной школы №7 Виталия Нюкина. Он был...

Завтра в Сумах похоронят сумского врача-хирурга
08.01.2020 14:07

Завтра в Сумах похоронят сумского врача-хирурга

4 января ушел из жизни сумской врач-хирург Василий Павлович Журавель....

В Бурыни умерла бывший главврач ЦРБ
27.12.2019 23:31

В Бурыни умерла бывший главврач ЦРБ

В Бурыни Сумской области закончила свой жизненный путь бывший врач-педиатр, бывший главный врач Бурынской центральной районной больницы Лахова Мария Захаровна....

В Сумах умер тренер Эдуард Берестнев
27.12.2019 21:48

В Сумах умер тренер Эдуард Берестнев

26 декабря на 50-ом году жизни умер Эдуард Берестнев....

В Конотопе ушел из жизни Тренер
26.12.2019 09:10

В Конотопе ушел из жизни Тренер

25 января ушел из жизни Демидко Олег Александрович, бывший детский тренер по гандболу, директор Конотопской ДЮСШ, человек, возродивший гандбол в...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.