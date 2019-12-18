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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:35434

Продай собаку - заплати за газ: реакция сумчан в Фейсбуке

Продай собаку - заплати за газ: в сети эмоционально отреагировали на заявление одного из «слуг народа».

При обсуждении цены в платежках в эфире одного из телеканалов на ток-шоу 25-летний нардеп из «Слуги народа» Евгений Брагар предложил пенсионерам «продать собаку элитной породы» для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг. Его предложение вызвало эмоциональную реакцию пользователей соцсетей.

Экономика Реакция соцсетей Тарифы

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Для «Сумыгаза» утвердили тарифы на распределение природного газа
18.12.2019 10:56

Для «Сумыгаза» утвердили тарифы на распределение природного газа

По результатам открытого обсуждения проектов решений НКРЭКУ по утверждению тарифов на услуги по распределению природного для АО «Сумыгаз» был утвержден...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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