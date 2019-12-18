Продай собаку - заплати за газ: реакция сумчан в Фейсбуке Продай собаку - заплати за газ: в сети эмоционально отреагировали на заявление одного из «слуг народа».

При обсуждении цены в платежках в эфире одного из телеканалов на ток-шоу 25-летний нардеп из «Слуги народа» Евгений Брагар предложил пенсионерам «продать собаку элитной породы» для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг. Его предложение вызвало эмоциональную реакцию пользователей соцсетей.