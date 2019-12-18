Продай собаку - заплати за газ: реакция сумчан в Фейсбуке

При обсуждении цены в платежках в эфире одного из телеканалов на ток-шоу 25-летний нардеп из «Слуги народа» Евгений Брагар предложил пенсионерам «продать собаку элитной породы» для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг. Его предложение вызвало эмоциональную реакцию пользователей соцсетей.
Сегодня, 28 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «Об установлении скорректированных тарифов АО «Сумское НПО» на тепловую...
Девять производителей тепловой энергии Сумщины приняли решение о уменьшение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению для...
17 января, Сумской мэрии состоялся брифинг по вопросу снижения тарифов на тепло для населения....
Традиционно в Сумах главную елку наряжают на площади Независимости....
По результатам открытого обсуждения проектов решений НКРЭКУ по утверждению тарифов на услуги по распределению природного для АО «Сумыгаз» был утвержден...