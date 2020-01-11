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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00284

Криворожцы взяли реванш у сумчан (видео)

БК «Кривой Рог – КНУ-КДПУ – Прометей-2» обыграл БК «СумДУ».

Повторная игра 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между криворожцами и сумчанами прошла в примерно равной борьбе. В начале вперед вышли номинальные хозяева, которые из-за финансовых проблем вынуждены были проводить домашние матчи на выезде, но затем «гости» догнали и вышли вперед. После третьей четверти счет был равным, но четвертая вновь была за криворожцами. В итоге 86:90 (22-18, 20-27, 23-20, 21-25).

Лучшими в составе сумчан были: Илья Кабацюра – 29 очков, Антон Решетило – 15 очков + 8 подборов, Григорий Алтухов – 14 очков + 5 подборов + 5 передач, Александр Белла – 12 очков + 10 подборов, Игорь Стародуб – 10 очков + 5передач.

В лидерах среди снайперов в высшей лиге снова Илья Кабацюра – 22 очка в среднем, Игорь Стародуб – второй с 21,25.

Все результаты тура в первой группе:

«Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» (Днепр) – «Мариуполь» (Мариуполь) 89:84, 86:49

«СумДУ (Сумы) – «Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2» (Кривой Рог) 99:94, 86:90

«Кремень-КДЮСШ-2» (Кременчуг) – «Политехник» (Харьков) 65:97, 68:116

«Новомосковск» (Новомосковск) – «Hико-Баскет» (Николаев) 76:100, 66:103

После 12 туров лидирует «Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2» - 42 очка (20 побед – 2 поражения), дальше «Нико-Баскет» - 36 (16-4), «СумДУ» - 35 (15-5), «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» - 33 (11-11), «Политехник» - 32 (12-8), «Мариуполь» - 30 (10-10), «Новомосковск» - 26 (4-18), «Инваспорт – ДОС ДЮСШ» - 21 (3-15), «Кремень-КДЮСШ-2» - 21 (1-19).

Следующие матчи сумчане проведут в Николаеве 8-9 февраля против «Нико-Баскета».

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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