Кому в Сумах отключили воду?

В связи с проведением работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Гетмана Мазепы сегодня, 2 февраля, в 12:30 прекращена подача воды в некоторые дома частного сектора на участке от улицы Ярослава Мудрого до пересечения с улицей Садовая, №№ 103, 110 по ул. Рабочая и по улице Гетмана Мазепы.
Ближайшие водоразборные колонки находятся по адресам:
- на пересечении улиц Ярослава Мудрого и Успенского;
- на пересечении улиц Успенского и Гетмана Мазепы;
- на пересечении улиц Новоселицкая и Первомайская.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
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