Кому в Сумах отключили воду? Отключение воды 2 февраля произошло из-за порыва. Похоже, что надолго.

В связи с проведением работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Гетмана Мазепы сегодня, 2 февраля, в 12:30 прекращена подача воды в некоторые дома частного сектора на участке от улицы Ярослава Мудрого до пересечения с улицей Садовая, №№ 103, 110 по ул. Рабочая и по улице Гетмана Мазепы.

Ближайшие водоразборные колонки находятся по адресам:

- на пересечении улиц Ярослава Мудрого и Успенского;

- на пересечении улиц Успенского и Гетмана Мазепы;

- на пересечении улиц Новоселицкая и Первомайская.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».