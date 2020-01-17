Роменские футзалисты проиграли в Ивано-Франковске (видео) 2 февраля прошли игры 9-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Роменский «Рятувальник» играл на выезде против «Ураган-2-КФВ». Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Наши ответили спустя 10 минут голом Владимира Чухненко. Спустя пару минут вышли вперед благодаря голу Дениса Завгороднего. Однако до конца первого тайма хозяева забили два, а во второй половине голов болельщики не увидели. В итоге 3:2 – третье поражение роменчан подряд в первой лиге.

В другом матче «Продэксим-2» (Херсон) уступил «ДЕ Трейдингу» с Донетчины 1:2.

После 9 туров лидирует «ДЕ Трейдинг» - 18 очков в 6 играх, дальше – «Владимир» (Тывров) – 12 (6), «Рятувальник» - 9 (6), «Ураган-2-КФВ» - 9 (7), «Продэксим-2» - 9 (7), «Бердянск» - 0 (6).