Сумчан запрошують подискутувати про загрози сепаратизму Публічна дискусія «Загрози 2020-го. Сепаратизм в Україні та світі» пройде сьогодні, 3 лютого, у книгарні «Є» у Сумах.

Дискутуючи ми спробуємо знайти відповіді на такі питання: Чому у світі посилюються сепаратистські рухи? Чого вони прагнуть і які конфлікти будуть особливо гострими у 2020 році? Чим загрожує Україні «гібридна реінтеграція» Донбасу? – пишуть організатори.

Учасники:

- Дмитро Крапивенко - головний редактор журналу «Український тиждень».

- Максим Віхров - заступник головного редактора журналу «Український тиждень», соціолог, публіцист, автор книжки «Дикий Схід».

Час: 3 лютого 18:30. Місце: м. Суми, Книгарня «Є» (вул. Соборна, 44).

Вхід вільний.