Сумчан запрошують подискутувати про загрози сепаратизму

Дискутуючи ми спробуємо знайти відповіді на такі питання: Чому у світі посилюються сепаратистські рухи? Чого вони прагнуть і які конфлікти будуть особливо гострими у 2020 році? Чим загрожує Україні «гібридна реінтеграція» Донбасу? – пишуть організатори.
Учасники:
- Дмитро Крапивенко - головний редактор журналу «Український тиждень».
- Максим Віхров - заступник головного редактора журналу «Український тиждень», соціолог, публіцист, автор книжки «Дикий Схід».
Час: 3 лютого 18:30. Місце: м. Суми, Книгарня «Є» (вул. Соборна, 44).
Вхід вільний.
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