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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29192

Сумчан запрошують подискутувати про загрози сепаратизму

Публічна дискусія «Загрози 2020-го. Сепаратизм в Україні та світі» пройде сьогодні, 3 лютого, у книгарні «Є» у Сумах.

Дискутуючи ми спробуємо знайти відповіді на такі питання: Чому у світі посилюються сепаратистські рухи? Чого вони прагнуть і які конфлікти будуть особливо гострими у 2020 році? Чим загрожує Україні «гібридна реінтеграція» Донбасу? – пишуть організатори.

Учасники:

- Дмитро Крапивенко - головний редактор журналу «Український тиждень».

- Максим Віхров - заступник головного редактора журналу «Український тиждень», соціолог, публіцист, автор книжки «Дикий Схід».

Час: 3 лютого 18:30. Місце: м. Суми, Книгарня «Є» (вул. Соборна, 44).

Вхід вільний.

Общество Анонс Книгарня Є Сепаратизм

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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