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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05472

В Сумах троллейбус попал в ДТП

Очередное ДТП на проблемном пешеходном переходе в центре Сум.

Сегодня, 2 февраля, около 15.35 произошло ДТП на Покровской площади в районе пешеходного перехода от универмага «Киев» к скверу «Счастья».

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, водитель троллейбуса не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, после чего совершил наезд на автомобиль SKODA. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На водителя троллейбуса составили протокол по ст. 124 КоАП.

Право Дтп ДТП с троллейбусом

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