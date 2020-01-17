В Сумах троллейбус попал в ДТП

Сегодня, 2 февраля, около 15.35 произошло ДТП на Покровской площади в районе пешеходного перехода от универмага «Киев» к скверу «Счастья».
Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, водитель троллейбуса не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, после чего совершил наезд на автомобиль SKODA. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На водителя троллейбуса составили протокол по ст. 124 КоАП.
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