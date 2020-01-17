В Шостке завершился чемпионат Украины по индорхоккею Сегодня, 2 февраля, закончился Чемпионат Украины по индорхоккею среди мужских команд.

В Шостке были сыграны последние игры турнира команд, оспаривааших места с 7-е по 10-е.

Среди них и местная КДЮСШ «Барса» и сумская СДЮШОР «Динамо». В итоге 7-е место заняла команда «Олимпия-Авангард» с Виннитчины, дальше – шосткинцы и сумчане, 10-е – Сборная Черновцикой области.

А чемпионами (в турнире, который проходил в Житомире) стали в который раз хоккеисты «ОКС-ШВСМ-ЦОП» (Винница), второе место у «ШВСМ-Олимпия» (Винница), третье - ХК «Политехник» (Коростень), дальше – «ШВСМ-Старт» (Житомирская обл.), ГДЮСШ N1 (Винница) и Сборная Черкасской области.