В Шостке завершился чемпионат Украины по индорхоккею

В Шостке были сыграны последние игры турнира команд, оспаривааших места с 7-е по 10-е.
Среди них и местная КДЮСШ «Барса» и сумская СДЮШОР «Динамо». В итоге 7-е место заняла команда «Олимпия-Авангард» с Виннитчины, дальше – шосткинцы и сумчане, 10-е – Сборная Черновцикой области.
А чемпионами (в турнире, который проходил в Житомире) стали в который раз хоккеисты «ОКС-ШВСМ-ЦОП» (Винница), второе место у «ШВСМ-Олимпия» (Винница), третье - ХК «Политехник» (Коростень), дальше – «ШВСМ-Старт» (Житомирская обл.), ГДЮСШ N1 (Винница) и Сборная Черкасской области.
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