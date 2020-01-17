Сумчан запрошують на фотовиставку Анни Клочко

«Кажуть, що сторіз в Instagram винайшли для буденних дописів. І туди, згідно медійного фен-шую, треба постити щось не дуже важливе, те, що не назавжди. Коротше кажучи, сторіз – це нецікавий контент низької якості: селфі у ванній кімнаті, недоїдений сніданок та котики.
Та я з цим не згодна. Сторіз, як і наше життя, можна наповнювати по-різному. Я обираю - яскраві враження та пригоди. І тому, моя фотовиставка #сторізPROсторіз – спроба через візуальні історії, зберігаючи канонічні пропорції сторін 9:16 та розмір зображення 1080 х 1920 пікселів, все ж таки вийти за межі буденності та розказати захоплюючі історії, що стоять за кожним із зображень.
Запрошую всіх бажаючих на відкриття виставки #сторізPROсторіз 7 лютого, яка відбудеться о 17.30 в Конгрес-центр СумДУ (м.Суми, вул. Покровська, 9/1)», - запрошує авторка.
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