Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05316

Сумчанам покажуть виставку сторіз

Мандрівниця та фотограф Анна Клочко запрошує на фотовиставку #сторізPROсторіз.

«Кажуть, що сторіз в Instagram винайшли для буденних дописів. І туди, згідно медійного фен-шую, треба постити щось не дуже важливе, те, що не назавжди. Коротше кажучи, сторіз – це нецікавий контент низької якості: селфі у ванній кімнаті, недоїдений сніданок та котики.

Та я з цим не згодна. Сторіз, як і наше життя, можна наповнювати по-різному. Я обираю - яскраві враження та пригоди. І тому, моя фотовиставка #сторізPROсторіз – спроба через візуальні історії, зберігаючи канонічні пропорції сторін 9:16 та розмір зображення 1080 х 1920 пікселів, все ж таки вийти за межі буденності та розказати захоплюючі історії, що стоять за кожним із зображень.

Запрошую всіх бажаючих на відкриття виставки #сторізPROсторіз 7 лютого, яка відбудеться о 17.30 в Конгрес-центр СумДУ (м.Суми, вул. Покровська, 9/1)», - запрошує авторка.

Досуг Анонс Выставка

По тематике

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України
Сегодня 14:32

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України

10 лютого о 14.00 відбудеться презентація нової книги доктора філософських наук, професора СумДУ Івана Мозгового «Роси, або Переддень України»....

Сумские футзалисты примут кременчужан
Сегодня 13:45

Сумские футзалисты примут кременчужан

«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с командой из Полтавщины....

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 08:46

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

20-22 февраля в Сумах состоятся соревнования, уровень конкуренции на которых в некоторых из дисциплин не будет уступать мировым и европейским...

Сумчан запрошують на вечір кіно
Вчера 08:40

Сумчан запрошують на вечір кіно

У неділю, 9 лютого, у дискусійному психологічному кіноклубі вихідного дня «SOLARIS» пропонують до перегляду фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або...

Сумчан приглашают на матч Кубка Украины по футзалу
Вчера 08:04

Сумчан приглашают на матч Кубка Украины по футзалу

В пятницу, 7 февраля, в Сумах состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.