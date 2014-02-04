Украина пролетела мимо чемпионата мира

Сегодня, 2 февраля, в Сербии прошел второй тур в группе В элитного раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футзалу.
Сборная Украины, в составе которой играли двое воспитанников сумского футзала Артем Фаренюк и Николай Белоцерковец, играла против одной из сильнейших команд мира – сборной Испании. К сожалению, наша команда проиграла 1:3 и потеряла все шансы на попадание на чемпионат мира.
В другом матче Сербия переиграла Францию 5:4. 4 февраля Испания и Сербия определят, кто из них пройдет на Мундиаль напрямую, а кто поборется в дополнительном турнире.
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