Украина пролетела мимо чемпионата мира Двое сумских футзалистов сыграли за сборную против испанцев.

Сегодня, 2 февраля, в Сербии прошел второй тур в группе В элитного раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футзалу.

Сборная Украины, в составе которой играли двое воспитанников сумского футзала Артем Фаренюк и Николай Белоцерковец, играла против одной из сильнейших команд мира – сборной Испании. К сожалению, наша команда проиграла 1:3 и потеряла все шансы на попадание на чемпионат мира.

В другом матче Сербия переиграла Францию 5:4. 4 февраля Испания и Сербия определят, кто из них пройдет на Мундиаль напрямую, а кто поборется в дополнительном турнире.