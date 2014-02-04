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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:35292

Украина пролетела мимо чемпионата мира

Двое сумских футзалистов сыграли за сборную против испанцев.

Сегодня, 2 февраля, в Сербии прошел второй тур в группе В элитного раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футзалу.

Сборная Украины, в составе которой играли двое воспитанников сумского футзала Артем Фаренюк и Николай Белоцерковец, играла против одной из сильнейших команд мира – сборной Испании. К сожалению, наша команда проиграла 1:3 и потеряла все шансы на попадание на чемпионат мира.

В другом матче Сербия переиграла Францию 5:4. 4 февраля Испания и Сербия определят, кто из них пройдет на Мундиаль напрямую, а кто поборется в дополнительном турнире.

Спорт Чемпионат города по футзалу

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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