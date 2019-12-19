Несмотря на раннюю весну в Сумах начнут ремонт дорог позже Потому что так составлен план финансирования работ.

Об этом сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

Вопрос ремонта дорог поднял мэр Сум Александр Лысенко.

- Вы знаете, какое место занимает Украины в рейтинге качества ремонта дорог? – спросил мэр у подчиненных. – 130-е! Мы с вами должны доказать, что в городе Сумы может быть по-другому. В этом году видите какая погода. В этом году мы с вами раньше выходим на ремонтные работы, так?

- Нет, позже наоборот, - встал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- А почему позже?

- Потому что план финансирования так составлен.

- Может когда хотите выходить, но мне главное, чтобы вы поняли одно – качество ремонта мы будем проверять лично с вами в рамках наших обязанностей. Правоохранительные органы без вас с нами проконтролируют. Общественности, если захочет, предоставим все ответы, и будем принимать участие вместе с нами. Но главное, чтобы ваш технадзор, ваши работники это поняли и лично мы с вами, что только современные технологии, только нормальная техника. Если чего-то не хватает, берем в аренду. Четко по сроках, четко по всей методике, по всем ДБНам, чтобы у нас нигде не было таких ситуаций, что мы делаем, а потом через 2-3 года переделываем. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что у нас все на высоком уровне, но я хочу, чтобы по всем улицам было так, как по ул. Роменской.

- Я так, как и вы, хочу делать дороги качественно, хорошо и особенно не делать ямочный ремонт, а делать средние, реконструкции и новое строительство. Но за последние три года мы капитально отремонтировали аж две дороги, а то в основном средний или текущий ремонт. Поэтому наше предприятие готовы выполнять качественно и в сроки. Единственное только, технадзор это не у нас, а у вас, в вашем департаменте. Поэтому пускай контролирует так, как положено.

- Александр Иванович, Виктор Иванович, - обратился мэр к своему заму г-ну Журбе и и.о. директора департамента инфраструктуры г-ну Павленко. – Слышали, вы, если что, будете крайними.

- И также нужно составлять план финансирования не кусками, а чтобы делать полностью…

- Я вам про качество, - посадил мэр г-на Вегеру. – Что касается контроля, Александр Иванович и Виктор Иванович, подготовьте мне предложения, каким образом мы будем контролировать и получать новое качество дорог по всем объектам.