Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38290

Несмотря на раннюю весну в Сумах начнут ремонт дорог позже

Потому что так составлен план финансирования работ.

Об этом сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

Вопрос ремонта дорог поднял мэр Сум Александр Лысенко.

- Вы знаете, какое место занимает Украины в рейтинге качества ремонта дорог? – спросил мэр у подчиненных. – 130-е! Мы с вами должны доказать, что в городе Сумы может быть по-другому. В этом году видите какая погода. В этом году мы с вами раньше выходим на ремонтные работы, так?

- Нет, позже наоборот, - встал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- А почему позже?

- Потому что план финансирования так составлен.

- Может когда хотите выходить, но мне главное, чтобы вы поняли одно – качество ремонта мы будем проверять лично с вами в рамках наших обязанностей. Правоохранительные органы без вас с нами проконтролируют. Общественности, если захочет, предоставим все ответы, и будем принимать участие вместе с нами. Но главное, чтобы ваш технадзор, ваши работники это поняли и лично мы с вами, что только современные технологии, только нормальная техника. Если чего-то не хватает, берем в аренду. Четко по сроках, четко по всей методике, по всем ДБНам, чтобы у нас нигде не было таких ситуаций, что мы делаем, а потом через 2-3 года переделываем. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что у нас все на высоком уровне, но я хочу, чтобы по всем улицам было так, как по ул. Роменской.

- Я так, как и вы, хочу делать дороги качественно, хорошо и особенно не делать ямочный ремонт, а делать средние, реконструкции и новое строительство. Но за последние три года мы капитально отремонтировали аж две дороги, а то в основном средний или текущий ремонт. Поэтому наше предприятие готовы выполнять качественно и в сроки. Единственное только, технадзор это не у нас, а у вас, в вашем департаменте. Поэтому пускай контролирует так, как положено.

- Александр Иванович, Виктор Иванович, - обратился мэр к своему заму г-ну Журбе и и.о. директора департамента инфраструктуры г-ну Павленко. – Слышали, вы, если что, будете крайними.

- И также нужно составлять план финансирования не кусками, а чтобы делать полностью…

- Я вам про качество, - посадил мэр г-на Вегеру. – Что касается контроля, Александр Иванович и Виктор Иванович, подготовьте мне предложения, каким образом мы будем контролировать и получать новое качество дорог по всем объектам.

Общество Ремонт дорог

По тематике

Сумщине выделили аж 0,8% из дорожного фонда
31.01.2020 18:27

Сумщине выделили аж 0,8% из дорожного фонда

Сумская область получит еще меньше денег на ремонт дорог государственного значения в 2020 году....

Стало известно, во сколько обойдется ремонт Харьковской в Сумах
24.01.2020 09:25

Стало известно, во сколько обойдется ремонт Харьковской в Сумах

Департамент инфраструктуры города Сумского горсовета объявил тендер с ожидаемой стоимостью 140 млн грн на услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети...

За текущий ремонт улиц мэрия Сум планирует заплатить почти 140 млн грн
24.01.2020 07:50

За текущий ремонт улиц мэрия Сум планирует заплатить почти 140 млн грн

22 января департамент инфраструктуры города обнародовал сообщение о намерении заключить договор с коммунальным предприятием «Дорремстрой» на услуги по текущему ремонту...

Мэр Сум снова пообещал ремонт Харьковской. Частями
13.01.2020 08:46

Мэр Сум снова пообещал ремонт Харьковской. Частями

Ремонт ул. Харьковской запланирован с двух сторон....

На следующий год Сумщине не выделили ни одной гривны на ремонт госдорог
19.12.2019 09:20

На следующий год Сумщине не выделили ни одной гривны на ремонт госдорог

Правительство Украины не планирует выделять деньги на ремонт дорог национального значения в Сумской области в 2020 году несмотря на то,...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.