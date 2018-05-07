Сумские коммунальщики до сих пор не успели справиться с последствиями непогоды Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен работой своих подчиненных.

Вопрос подняли сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается последствий урагана, вы видите, что был сильный ветер, и я не давал никаких поручений, я ждал, что вы это сделаете сами, - начал мэр. – Я так понимаю, что сами вы не хотите. Вам сказать названия улиц, на которых до сих пор ветки валяются?

- Мы не оставили без внимания этот вопрос, - поднялся и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – Работники департамента, «Зеленстроя» и других предприятий, которые привлекались, зафиксировали, что сломано было больше 60 деревьев, а частично повреждено – больше сотни. Поэтому все работы мы сделать не успели, хотя работали и на выходных. Сегодня работы будут продолжены.

- До среды вам хватит времени?

- Я думаю, да.