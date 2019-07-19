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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10320

В Сумах будут экономить на ремонте тротуаров

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение больше ремонтировать тротуары не капитальным, а текущим или средним ремонтом.

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании.

- Я хочу, чтобы вы обратили внимание на текущий ремонт тротуарных объектов, - обратился он к подчиненным. – Мы с вами в прошлом году ремонтировали капитально. Так? Проработайте вопрос среднего и текущего ремонта тротуаров. Это будет более экономично, я думаю, более эффективнее и более качественно. Есть такие тротуары, которые можно оставить в том же состоянии, как есть, но не полностью. Давайте экономить средства, чтобы сделать больше объектов.

Общество Ремонт тротуаров

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