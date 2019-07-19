В Сумах будут экономить на ремонте тротуаров

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании.
- Я хочу, чтобы вы обратили внимание на текущий ремонт тротуарных объектов, - обратился он к подчиненным. – Мы с вами в прошлом году ремонтировали капитально. Так? Проработайте вопрос среднего и текущего ремонта тротуаров. Это будет более экономично, я думаю, более эффективнее и более качественно. Есть такие тротуары, которые можно оставить в том же состоянии, как есть, но не полностью. Давайте экономить средства, чтобы сделать больше объектов.
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