В Сумах будут экономить на ремонте тротуаров Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение больше ремонтировать тротуары не капитальным, а текущим или средним ремонтом.

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании.

- Я хочу, чтобы вы обратили внимание на текущий ремонт тротуарных объектов, - обратился он к подчиненным. – Мы с вами в прошлом году ремонтировали капитально. Так? Проработайте вопрос среднего и текущего ремонта тротуаров. Это будет более экономично, я думаю, более эффективнее и более качественно. Есть такие тротуары, которые можно оставить в том же состоянии, как есть, но не полностью. Давайте экономить средства, чтобы сделать больше объектов.