За неделю на Сумщине зарегистрировано 68 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 67 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий и 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн. 185 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 4 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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