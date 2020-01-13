За неделю на Сумщине зарегистрировано 68 ЧП За прошедшую неделю случаев гибели людей на пожарах систем не зарегистрировано, травмировано 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 67 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий и 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн. 185 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 4 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.