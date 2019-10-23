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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумщина в ТОП-3 в экологическом рейтинге Украины. С конца

Сумщина в ТОП-3 в экологическом рейтинге Украины. С конца

Согласно рейтингу, самый чистый воздух - в Черновицкой области. В первую тройку вошли также Ровенская область и Закарпатье. Самыми неблагополучными с точки зрения экологии признаны Днепропетровская и Донецкая области. Это ожидаемый результат, поскольку именно там сконцентрированы предприятия металлургической и коксохимической отраслей. Третья с конца – Сумская область.

В исследовании участвовали все регионы Украины, каждый мог набрать до 50 баллов. До 10 баллов — за состояние воздуха: чем меньше выбросов, тем выше балл. 5 баллов область могла получить за динамику изменений — перспективы того, что в ближайшие годы выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся. Корреспонденты Фокуса проанализировали статистику Госстата по снижению или росту объёма промышленных выбросов в атмосферу в 2018 году по сравнению с 2014-м. За этот показатель регион мог получить максимум 5 баллов. Ещё 10 баллов — за количество отходов I–III классов опасности. До 5 баллов можно было получить за общий объём отходов, включая бытовые. Также 10 баллов каждый регион мог получить за уровень выброса загрязнённых вод. До 5 баллов — за показатель, косвенно характеризующий состояние окружающей среды, — количество выявленных онкологических заболеваний. Также журналисты Фокуса опросили экспертов-экологов на предмет того, что местные власти и бизнес делают для улучшения экологической ситуации в регионе. На основании этих оценок регион мог получить ещё до 5 баллов.

Наиболее острые экологические проблемы Сумской области связаны с загрязнением воздуха и поверхностных вод из-за сбрасывания канализационных стоков. Предприятия химической промышленности, находящиеся на территории региона, считаются главными загрязнителями в стране, притом нагрузка на окружающую среду растёт. В 2018 году разрешение на выбросы загрязнённых веществ в области получили 360 субъек­тов хозяйствования — на 168 больше, чем годом ранее.

Нерешённым вопросом остаётся обращение с отходами. По состоянию на 1 января 2019 года на 64 складах в Сумской области сохранялось 564 т запрещённых химвеществ и непригодных пестицидов. Основные накопители промышленных отходов — Сумыхимпром, Охтырканефтегаз и Сумытеплоэнерго. При этом некоторые компании избавляются от отходов незаконным путём. К примеру, весной 2019-го неподалёку от Сум местные жители обнаружили стихийную свалку ртутных ламп, упаковок от ядохимикатов и ампул с лекарственными препаратами. Опасные отходы сбрасывали в 2 км от жилых домов. 

Непростая ситуация сложилась с землепользованием. По нормам распашка земель должна составлять 40–45% от общей площади региона, тогда как в Сумской области территория сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2019-го достигла 71%. В природном состоянии, согласно Экологическому паспорту региона, осталось всего 23% земель. При этом выращивание сельхозкультур происходит без соблюдения грунтозащитной технологии. Это приводит к истощению земель и уменьшению плодородия грунта.

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