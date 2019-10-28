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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35235

В Сумах в полтора раза увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Сумах за неделю на 50% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Об этом сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко. По ее словам, в течение недели было зарегистрировано 3214 случаев, 72% заболевших - дети до 18 лет. Заболеваемость среди детского населения увеличилась на 32%. Было госпитализировано 218 жителей города, из них почти 80% - дети. Также было подтверждено 31 случаев заболевания гриппом.

В лечебных учреждениях сейчас находятся 297 больных, из них 218 детей.

Общество Грипп ОРВИ

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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