В Сумах в полтора раза увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко. По ее словам, в течение недели было зарегистрировано 3214 случаев, 72% заболевших - дети до 18 лет. Заболеваемость среди детского населения увеличилась на 32%. Было госпитализировано 218 жителей города, из них почти 80% - дети. Также было подтверждено 31 случаев заболевания гриппом.
В лечебных учреждениях сейчас находятся 297 больных, из них 218 детей.
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