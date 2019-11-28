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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39341

Апелляционный суд отказал в изменении подсудности уголовного производства экс-зампрокурора Сумщины

Коллегией судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда было отказано в удовлетворении представления главы Заречного районного суда г. Сумы о направлении уголовного производства в отношении бывшего правоохранителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 358 УК (использование заведомо поддельного документа - листка нетрудоспособности), на рассмотрение в другой суд.

Суд первой инстанции обосновал свою просьбу тем, что невозможно образовать состав суда для рассмотрения этого производства. В частности, в представлении говорится о том, что судьи коллегии уголовных дел и дел об административных правонарушениях суда не могут рассматривать дело или потому, что уже принимали участие в данном уголовном производстве, либо из-за заявления и удовлетворения отводов и самоотводов относительно них. В свою очередь судьи коллегии по рассмотрению гражданских и административных дел не могут участвовать в рассмотрении дела, поскольку в них отсутствует специализация по рассмотрению производств уголовного судопроизводства.

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд отказал в удовлетворении представления об изменении подсудности уголовного производства. Ссылаясь на положения уголовного процессуального закона, Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», отметил, что в районном суде имеется достаточное количество судей, из числа которых возможно собранием судей установить соответствующую специализацию судей, а именно определить для этой цели судей коллегии по рассмотрению гражданских и административных дел, сообщает сайт суда.

Право Сергей Маслюк

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